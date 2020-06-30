Başkentte kaçakçılık operasyonları Ankara'da son bir hafta içinde düzenlenen, elektronik eşya, alkollü içki, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 21 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da son bir hafta içinde düzenlenen, elektronik eşya, alkollü içki, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 21 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 912 bin 600 makaron, 13 bin litre karışımlı akaryakıt, 2 bin 411 kaçak elektronik eşya, 732 kilogram tütün, 623 tıbbi ilaç, 380 paket sigara ve 298 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA