Başkentte kaçakçılık operasyonları Ankara'da son bir hafta içinde elektronik eşya, alkollü içki, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da son bir hafta içinde elektronik eşya, alkollü içki, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 bin 721 kaçak elektronik eşya, 9 bin 743 zayıflama hapı ve tıbbı ilaç, 5 bin 150 paket sigara ve 1477 sahte bandrol ele geçirdi.

Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA