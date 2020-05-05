Başkentte kaçakçılık operasyonları

Ankara'da son bir hafta içinde sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da son bir hafta içinde sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdüren Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 bin 900 doldurulmuş makaron, 123 elektronik sigara likidi, 113 paket kaçak pipo tütünü ve 110 kaçak puro ele geçirdi.

Düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA