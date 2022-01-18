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Başkentte kaçakçılara darbe

Başkentte kaçakçılara darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde E.S. ve E.A. adlı şahısların kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Ocak 2022 tarihinde E.S.'nin adresinde arama yapılırken, arama sonucunda; 61 koli içerisinde toplam 610 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, E.S. ve E.A. hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

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Nallıhan, Jandarma, Ankara, Tütün, 3. Sayfa, Haber

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