ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkentte kaçak tütün satıcılarına suçüstü yakalama

ANKARA - Başkentte polisleri görünce binaya saklanan şahsın evinde çok sayıda kaçak tütün, sahte bandrol ve makaron ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta devriye gezen polisler şüpheli hareketleri nedeniyle S.D.'yi durdurmak istedi. S.D.'nin polisi görmesi üzerine, elinde duran kaçak sigara paketlerini yere atarak bina içine kaçan şahsı polis ekipleri yakaladı. Bina içinde yapılan kontrollerde bir daireden ses gelmesi üzerine, bir daire içerisinde yabancı uyruklu A.K. ve N.S.'yi suçüstü yakaladı. Edinilen bilgilere göre, daire içerisinde yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 89 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin adet sarılmış sigara, 39 bin boş makaron, sigara paketlenmesinde kullanılan çok sayıda jelatin, 1 kutu içerisinde çok sayıda kaçak bandrole el konuldu. Gözaltına alınan S.D., A.K. ve N.S.'ye idari para cezası kesildiği öğrenildi.