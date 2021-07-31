Başkentte kaçak tütün operasyonu
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Başkentte kaçak tütün operasyonu

Başkentte kaçak tütün operasyonu
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkentte polis ekipleri, bir apartmanın sığınağında 14 kilo 200 gram kıyılmış kaçak tütün, satışa hazır 10 bin 500 adet sigara, 600 boş makaron ve orijinal paketlerinden sökülmüş 195 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Başkentte polis ekipleri, bir apartmanın sığınağında 14 kilo 200 gram kıyılmış kaçak tütün, satışa hazır 10 bin 500 adet sigara, 600 boş makaron ve orijinal paketlerinden sökülmüş 195 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün saklandığına ilişkin ihbar üzerine Aktepe Mahallesi 966. Sokakta bulunan bir apartmanın sığınağına baskın yaptı.

Sığınakta yapılan aramada, 14 kilo 200 gram kıyılmış tütün, satışa hazır 10 bin 500 adet sigara, 600 boş makaron ve orijinal paketlerinden sökülmüş 195 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Malzemelerin, apartman girişinde faaliyet yürüten iş yerine ait olduğu bilgisine ulaşan ekipler, daha sonra söz konusu iş yerine gitti.

Sığınaktaki malzemelerin kendisine ait olduğunu itiraf eden iş yeri sahibi C.A. gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli C.A'ya açıkta tütün bulundurduğu için 4733 Sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereğince 697 lira idari yaptırım uygulandı.

Başkentte kaçak tütün operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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