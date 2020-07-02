Başkentte kaçak olarak hizmet veren sağlık ocağı, eczane, ecza deposu, diş kliniği ve doğumhaneye... Sağlık ocağı, eczane, ecza deposu baskından görüntüler Zanlının yakalanması Diş kliniğine yapılan baskından görüntüler Doğumhaneye yapılan baskından görüntüler Zanlıların yakalanması ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nce Altındağ ilçesinde kaçak olarak...

Sağlık ocağı, eczane, ecza deposu baskından görüntüler Zanlının yakalanması Diş kliniğine yapılan baskından görüntüler Doğumhaneye yapılan baskından görüntüler Zanlıların yakalanması ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nce Altındağ ilçesinde kaçak olarak hizmet veren sağlık ocağı, eczane, ecza deposu, diş kliniği ve doğumhaneye baskın düzenledi. Kaynak: AA