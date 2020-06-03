Başkentte kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı Ankara'nın Mamak ilçesinde sahte alkollü içki imal ederek kaçak yollarla sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahte alkollü içki imal ederek kaçak yollarla sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşemsettin Mahallesi'nde H.Y'nin sahte alkollü içki imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada çeşitli miktarda etil alkol, pet şişelerde votka, viski, alkollü içki yapımında kullanılan aroma ile boş şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA