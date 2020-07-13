Başkentte kaçak alkol operasyonu
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Başkentte kaçak alkol operasyonu

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda sahte içki yapmak amacıyla Ankara'ya getirildiği tespit edilen 5,6 ton etil alkol ele geçirildi.

Başkentte kaçak alkol operasyonu
13.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:45

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda sahte içki yapmak amacıyla Ankara'ya getirildiği tespit edilen 5,6 ton etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve ele geçirilebilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmada, hakkında önceki tarihlerde sahte alkollü içki üretmek ve piyasaya sürmekten çok sayıda işlem yapılan bir şüphelinin Ankara'ya alkol getirdiğini tespit etti.

Şüphelinin iki kamyonet içerisinde getirdiği etil alkolü Etimesgut'da bir tır garajı ve civarında sakladığını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Operasyonda iki araç içerisindeki 5 bin 645 litre etil alkol, 750 adet boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Devam eden operasyonda şüphelinin tekel büfesi işleten bir arkadaşında sakladığı 4 bin 152 adet sahte içki bandrolü, 1044 adet sahte alkollü içki etiketi, 600 adet içki şişesi kapüşonu, 1086 adet şişe ve kapak etiketi ve 13 bin 270 adet etil alkol etiketi bulundu.

Operasyonda, şüpheli H.T. ile büfe işleten arkadaşı H.Y. gözaltına alındı.

Elde edilen deliller ve yapılan tespitler doğrultusunda şüphelilerin, sağlık sorunlarına, zaman zaman da ölümlere sebebiyet veren merdiven altı olarak tabir edilen sahte alkollü içki üretimi yaptığı, ayrıca temin ettiği damıtılmamış etil alkolleri damıtmak suretiyle bidonlara doldurup, bidonların üzerine etil alkol marka etiketi yapıştırarak yasal ürünmüş gibi satışa hazır hale getirdiği belirlendi.

Şüphelilerin üretim için kullandığı malzemeleri farklı illerden temin ettiği, üretimi tamamlanan alkollü içki şişelerinin üzerine sahte etiket, kapüşon ile bandrol yapıştırdığı ve bu ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği de tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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