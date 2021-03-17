Başkentte kaçak akaryakıt satışı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şereflikoçhisar ilçesinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 12 Aralık 2020-11 Mart 2021'de yapılan çalışmalar sonucu 75 ton 256 kilogram kaçak akaryakıt, 1,5 ton asit ve 3 santrifüj ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.K, İ.A, R.A, Ö.A, Ö.U, H.A, S.B, Ö.S, K.Ü. ve E.A'yı yakalamaya yönelik dün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 33 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu.

Ö.S. adlı şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu olduğu tespit edilirken, diğer 9 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe