Başkentte jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

Başkentte jandarmanın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapmakla suçlanan 2 kişi ile tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği belirlenen 7 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaret faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ş.Ö. ve A.Ş'nin uyuşturucu madde satışı yapacakları bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucunda Ş.Ö. ve A.Ş, 15 Kasım 2021'de uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 6,127 gram metamfetamin uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konuldu, Ş.Ö. ve A.Ş. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı operasyonu

Öte yandan, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 8 Kasım 2021'de Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde M.G, A.O.K, A.C, M.D'nin, 18 Kasım'da ise H.S, Z.K, A.Ç'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen iki operasyonda M.G, A.O.K, A.C, M.D. ve H.S, Z.K ile A.Ç yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, 7100 sikke, 1 dedektör, 2 çekiç, 1 adet manivela demiri, 2 keski demiri ele geçirildi. Eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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