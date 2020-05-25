Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: 1 ölü

Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: 1 ölü Ankara'da, İstanbul yolu üzerinde merkez istikamette Jandarma ekiplerinden kaçan 1999 doğumlu Muhammed Alican Razı'nın yönetimindeki araç, şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı.

25.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:14

Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da, İstanbul yolu üzerinde merkez istikamette Jandarma ekiplerinden kaçan 1999 doğumlu Muhammed Alican Razı'nın yönetimindeki araç, şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı. Olayda genç sürücü hayatını kaybetti.

Başkentte akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, İstanbul Yolunda bulunan şehrin giriş kapısına 06 FU 5375 plakalı beyaz renkli araç ok gibi saplandı. Kazada 21 yaşındaki şoför Muhammed Alican Razı isimli bir kişi öldü. Edinilen bilgilere göre şoförün, Jandarma uygulama noktasında durdurulmak istendiği ancak dur ihtarına uymadığı ve kaçamaya başladığı öğrenildi. Süren kovalamaca neticesinde genç sürücü Razı, şehrin giriş kapısına çarptı. Kaza sonrası güvenlik güçleri tarafından olay yerine sağlık görevlileri çağırıldı. Razı, sağlık personeli tarafından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Razı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca Razı'nın polis tarafından aranması olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: 1 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Haber
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Hatice Çarpar Çağatay Ulusoy
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Muğla Bayram Jandarma
Şu an buradasınız: Başkentte jandarmadan kaçan araç şehrin giriş kapısına ok gibi saplandı: 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 20:14:20. #1.14#
title