Başkentte Jandarma Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser (Detaylar) Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mehteran konseri verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mehteran konseri verdi.

Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde yapılan konser öncesi, sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alındı.

Maskelerini takan bazı vatandaşlar da mehteran şölenine ortak oldu.

Jandarma Mehteran Birliğinin burada seslendirdiği marş ve eserlere, vatandaşlar da eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte boyunca vatandaşlardan bazıları, cep telefonlarıyla kayıt yaptı, fotoğraf çekti.

Kaynak: AA