Başkentte jandarma ekiplerince yakalanan 48 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
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Başkentte jandarma ekiplerince yakalanan 48 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Başkentte jandarma ekiplerince yakalanan 48 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'da jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla 5- 7 Eylül'de operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, Şereflikoçhisar ilçesinin Büyükkışla ve Büyükdamlacık mahalleleri ile Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'ndeki operasyonlarda 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerden 20'sine, "6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet" gereğince toplam 94 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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