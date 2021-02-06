Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı
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Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı

06.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:44

Gelen son dakika haberine göre Başkentte jandarma ekipleri, biri cinayet olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başkentte jandarma ekipleri, biri cinayet olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre jandarma ekiplerinin, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 2015'te "kasten adam öldürme" suçunu işlediği iddiasıyla aranan H.G'nin, Güdül ilçesi Sorgun Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Cinayet zanlısı eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmanın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi'nde düzenlediği bir başka operasyonda ise "birden fazla kişi tarafından geceleyin birlikte yağma" suçundan aranan şüpheliler M.S. ve Z.D. gözaltına alındı.

Öte yandan, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan E.S. Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki, "konutta birden fazla kişiyle yağma" suçundan aranan T. A. ise Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki asayiş uygulamalarında yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlemlere başlandı.

Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı
Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı
Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı
Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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