Başkentte Jandarma Bando Birliğinden 19 Mayıs'a özel konser Jandarma Genel Komutanlığı Bando Birliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Etlik Aşağı Eğlence Kavşağı ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde konser verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Bando Birliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Etlik Aşağı Eğlence Kavşağı ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde konser verdi.

Etkinliğin ilk etabı Bando Birliğine bağlı 63 kişilik mehteran ekibinin, Etlik Aşağı Eğlence'de trafiğe kapalı alandaki alayı geçit töreniyle başladı.

Mehteran ekibini, balkonlardan izleyen çocuklar ve aileleri alkışlarıyla tempo tuttu.

Maskelerini takan bazı vatandaşlar da güvenlik şeridinin dışında sosyal mesafe kuralına uyarak mehteran şölenine ortak oldu.

Bir diğer kutlamanın adresi Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi oldu.

Jandarma Bandon Birliğinin burada seslendirdiği marş ve eserlere, vatandaşlar da eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA