Başkentte izinsiz gösteri girişimine polis müdahalede bulundu Başkentte izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 37 kişi gözaltına alındı.

Başkentte izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 37 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suruç'taki bombalı saldırının yıl dönümü gerekçesiyle Kızılay'da toplanan bir grup, izinsiz gösteri yapmak istedi.

Uyarılara rağmen ısrarcı olan gruba polis müdahale etti ve 37 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahale sırasında bazı eylemciler ile polis memurları yaralandı.

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA