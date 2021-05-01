Başkentte izinsiz "1 Mayıs eylemi" yapmak isteyen 41 kişi gözaltına alındı
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Başkentte izinsiz "1 Mayıs eylemi" yapmak isteyen 41 kişi gözaltına alındı

Başkentte izinsiz '1 Mayıs eylemi' yapmak isteyen 41 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Ankara'da izinsiz "1 Mayıs eylemi" düzenlemek isteyen 41 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da izinsiz "1 Mayıs eylemi" düzenlemek isteyen 41 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Mamak ve Çankaya ilçelerinde bir araya gelen gruptakiler, eylem yaptı. Polisin uyarısına rağmen izinsiz eylemini sürdüren gruptan 41 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 41 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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