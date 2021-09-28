Başkentte İtfaiye Haftası kutlamaları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Başkentte İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor.

ANKARA (AA) - İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığınca Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi.

Arama kurtarma ve yangın tatbikatının yapıldığı programda, görevi başında yaşamını yitiren itfaiye erleri dualarla anıldı, itfaiye personeli Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İftaiyesinin sadece başkentte değil, Türkiye'nin dört bir tarafında özverili çalışmalara imza attığını ifade etti.

Ankara İtfaiyesinin Türkiye'nin etkin meslek teşkilatları arasında yer aldığına işaret eden Yavaş şöyle devam etti:

"Ankara İtfaiyesinin siz kahraman erlerine, bugüne kadar yaptığınız hızlı, özverili ve fedakarca çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Elazığ depreminde vatandaşlarımızın canı için kendi canınızdan vazgeçebileceğinizi, bu sene içimizi yakan orman yangınlarında da haftalarca süren mücadelenizi hep birlikte takip ettik. Bizler 6 milyon Ankaralı olarak, sizlerin her zaman yanınızda olmaya, destek olmaya, yaren olmaya devam edeceğiz. Kahramanlık gerektiren bir mesleği kahramanca yapan Ankara İtfaiyesindeki mesai arkadaşlarımın ve ülkemizdeki tüm itfaiye kahramanlarının itfaiye haftasını bir kez daha kutluyorum."

Ankara'da 46 itfaiye istasyonu hizmet veriyor

İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu da Kovid-19 salgını nedeniyle itfaiye teşkilatının 307. yılını kısıtlı programlarla kutladıklarını aktardı.

Kurumlu, 1714'te kurulan Tulumbacılar Ocağından bugünün modern itfaiyeciliğine kadar köklü bir geçmişe sahip Ankara İtfaiyesinin 46 itfaiye istasyonu ile kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "Amacımız meydana gelen itfaiye olaylarına, zamanında ve doğru şekilde müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek. Aynı zamanda afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırarak bilim ve teknolojiye uygun araç-gereç ve eğitimli personelle Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'mıza yakışır, modern bir itfaiye teşkilatı olma yolunda ilerlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe ABB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, ABB Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Kemal Çokakoğlu, Baki Kerimoğlu ile Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mutlu Gürler ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI

GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI

 Ankara merkezli FETÖPDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri
Magazin Demet Özdemir Tanem Sivar
Spor Mehmet Topal Abdullah Öcalan
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hava Durumu Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkentte İtfaiye Haftası kutlamaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:39:59. #1.12#