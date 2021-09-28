Başkentte İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

ANKARA (AA) - İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığınca Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu'nda etkinlik düzenlendi.

Arama kurtarma ve yangın tatbikatının yapıldığı programda, görevi başında yaşamını yitiren itfaiye erleri dualarla anıldı, itfaiye personeli Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İftaiyesinin sadece başkentte değil, Türkiye'nin dört bir tarafında özverili çalışmalara imza attığını ifade etti.

Ankara İtfaiyesinin Türkiye'nin etkin meslek teşkilatları arasında yer aldığına işaret eden Yavaş şöyle devam etti:

"Ankara İtfaiyesinin siz kahraman erlerine, bugüne kadar yaptığınız hızlı, özverili ve fedakarca çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Elazığ depreminde vatandaşlarımızın canı için kendi canınızdan vazgeçebileceğinizi, bu sene içimizi yakan orman yangınlarında da haftalarca süren mücadelenizi hep birlikte takip ettik. Bizler 6 milyon Ankaralı olarak, sizlerin her zaman yanınızda olmaya, destek olmaya, yaren olmaya devam edeceğiz. Kahramanlık gerektiren bir mesleği kahramanca yapan Ankara İtfaiyesindeki mesai arkadaşlarımın ve ülkemizdeki tüm itfaiye kahramanlarının itfaiye haftasını bir kez daha kutluyorum."

Ankara'da 46 itfaiye istasyonu hizmet veriyor

İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu da Kovid-19 salgını nedeniyle itfaiye teşkilatının 307. yılını kısıtlı programlarla kutladıklarını aktardı.

Kurumlu, 1714'te kurulan Tulumbacılar Ocağından bugünün modern itfaiyeciliğine kadar köklü bir geçmişe sahip Ankara İtfaiyesinin 46 itfaiye istasyonu ile kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "Amacımız meydana gelen itfaiye olaylarına, zamanında ve doğru şekilde müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek. Aynı zamanda afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırarak bilim ve teknolojiye uygun araç-gereç ve eğitimli personelle Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'mıza yakışır, modern bir itfaiye teşkilatı olma yolunda ilerlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe ABB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, ABB Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Kemal Çokakoğlu, Baki Kerimoğlu ile Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mutlu Gürler ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan katıldı.