Başkentte itfaiye eri sınavına girmeye hak kazananlar belli oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 itfaiye eri alımı sınavına girmeye hak kazanan adayların isimlerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 itfaiye eri alımı sınavına girmeye hak kazanan adayların isimlerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuru sonuçlarına, "www.ankara.bel.tr/duyurular/tfaiye-eri-alimi-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar" internet sitesi üzerinden ulaşılabilinecek.

İkinci aşamada mülakata ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda ter dökecek.

Alınacak itfaiye erlerinin 100'ü lise, 200'ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Başvuru sonuçlarına göre toplam 1312 adayın yarışacağı uygulamalı sınava, itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü lise mezunu 312, ön lisans mezunu da 1000 aday katılacak.

Başvurusu sonuçlanan 83 kadın aday ile 1229 erkek aday, hazırlanan parkurda 10 gün sürecek sözlü ve uygulamalı sınava girecek. Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu'nda sosyal mesafe kuralı nedeniyle her gün 130 aday sınava alınacak.

Adaylar sınav giriş kartlarını "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden kimlik numaralarını girerek temin edebilecek.

Kaynak: AA