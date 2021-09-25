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Başkentte itfaiye ekiplerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Başkentte itfaiye ekiplerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması

Başkentte mahalle sakinleri asılsız ihbarla çağırdıkları itfaiye ekibine sürpriz yaparak İtfaiye Haftası'nı kutladı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Başkentte mahalle sakinleri asılsız ihbarla çağırdıkları itfaiye ekibine sürpriz yaparak İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Altındağ Doğantepe Mahallesi sakinleri, Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak apartman dairesinde yangın çıktığına dair asılsız ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese ulaşan Siteler İtfaiye Müdahale Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri, ellerinde meşale ve pankartlar taşıyan mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Kendileri için hazırlanan pastayı kesen itfaiye ekip amiri Zafer Yetgin, mahalleli tarafından kendilerini karşılamak için atılan havai fişekleri yangının bir parçası zannettiklerini söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi. 34 senelik itfaiyeci olduğunu söyleyen Yetgin, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

İtfaiye çavuşu Mustafa Demir ise tam teçhizat giyinip kuşanarak olay yerine geldiklerini ve çok şaşırdıklarını aktardı. Demir, "Bizim de haberimiz yoktu. Kutlamaya çok sevindik, çok mutlu olduk. Halkımız için yedi yirmi dört görevdeyiz. Her zaman hazırız." dedi.

Mahalle sakinlerinden Erhan Taş, itfaiyecilerin senede bir gün değil her gün hatırlanmaları gerektiğini kaydederek, "İtfaiyeciler başımızın tacıdır. Bizler için canlarını feda eden nice kahramanlar var. Bunlar gizli kahramanlardır. Kimse ismini sanını bilmez. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Mahalle sakinlerine teşekkür eden itfaiye çalışanları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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