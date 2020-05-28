Başkentte, İstasyon Caddesi'nde iki köprülü kavşağın yapımına başlandı
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Başkentte, İstasyon Caddesi'nde iki köprülü kavşağın yapımına başlandı

Başkent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerinden Etimesgut İstasyon Caddesi'ne yapılacak 2 köprülü kavşak için ilk kazma vuruldu.

Başkentte, İstasyon Caddesi'nde iki köprülü kavşağın yapımına başlandı
28.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:06

Başkent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerinden Etimesgut İstasyon Caddesi'ne yapılacak 2 köprülü kavşak için ilk kazma vuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca Kızılay binası ve Eski Hava Hastanesi'nin önlerine inşa edilecek köprülü kavşaklar belediyenin kendi imkanlarıyla yapılacak.

İstasyon Caddesi trafiğini rahatlatması planlanan proje kapsamında iki noktada inşa edilecek köprülü kavşaklarla bölgenin trafik probleminin çözülmesi hedeflenirken, caddede bulunan trafik ışıkları çalışma kapsamında kaldırılacak.

Caddenin Ankara Bulvarı çıkışında daralan yolu da genişletecek olan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı için caddenin şerit sayısını 3 gidiş ve 3 geliş olarak inşa edecek. Köprülü kavşaklar, Turgut Özal Bulvarı'na da kesintisiz bağlantı sağlayacak.

Ayrıca, Bağlıca Bulvarı'nda bulunan MİT binası yanından açılacak yolun Türk Kızılayı Caddesi'ne bağlanarak, projeyle kent trafiğinin rahatlatılıp sürücüler için güvenli ve konforlu sürüş imkanı sağlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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