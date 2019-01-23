Başkentte İş Yeri Yangını

Ankara'da bir ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Şehit Rafet Sever Caddesi'ndeki bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerlerinin çatısına sıçradı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik ekipleri iş yerlerinin elektrik akımını kesti, yandaki binada oturanlar tahliye edildi.

Yangının çıktığı fırın kullanılamaz hale geldi, iki dükkanda hasar oluştu.

Kaynak: AA