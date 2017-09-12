Başkentte İş Yeri Yangını

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir dükkanın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Anafartalar'da Sobacılar Çarşısı'nda metal işleme faaliyeti gösteren bir dükkanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.



İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.