Başkentte iş merkezinde yangın
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Başkentte iş merkezinde yangın

Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Başkentte iş merkezinde yangın
27.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:44

Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"Via Tower" iş merkezinin alt katlarında saat 17.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanları tahliye ettikten sonra yoğun dumanın yükseldiği binadaki yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonucu belirleneceği bildirildi.

Yangın sırasında herhangi bir yaralının ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 arazöz, 6 merdiven aracı, 1 köpük kulesi, 21 tanker ve 52 personel ile müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Mesai saatinin bitimine denk gelen yangında, binadan ilk belirlemelere göre yaklaşık 250 kişi tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edilmiştir."

Kaynak: AA

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