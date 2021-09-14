Başkentte iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi üzerine çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu bağlantısı için devam eden yol yapım ve genişletme çalışmaları sırasında, kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu delip elektrik kablolarını koparması sonucu sızan gaz alev aldı.

Yarım saat süren yangına ilk müdahaleyi, yol yapımında çalışan işçiler yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yol yapım çalışmalarına ara verildi. Çalışmaların, hasar gören doğal gaz ve elektrik hatlarının onarılmasının ardından devam etmesi bekleniyor.