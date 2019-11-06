Başkentte indirimli öğrenci abonman kartında yaş kriteri kaldırıldı

06.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:04

Başkentte öğrencilerin yoğun isteği üzerine aylık öğrenci abonman kartında 27 yaş ve altı kullanım sınırı kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ekim'de hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören indirimli aylık abonman öğrenci kartı uygulamasından bugüne kadar 46 bin öğrenci yararlandı.

Uygulama için 27 yaş sınırının kaldırılması konusunda karar alındı. Yaş kriterinin kaldırılması EGO Encümen kararıyla onaylanırken, UKOME toplantısının ardından indirimli abonman kartından yararlanma yaşında 27 yaş sınırı resmi olarak ortadan kalkacak.

60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman kartı uygulaması ile tek binişte 30 kuruşa seyahat etme imkanı bulan öğrenciler, gerek sosyal medya üzerinden gerekse Mavi Masa aracılığıyla yaş sınırının yükseltilmesini istedi.

Belediyenin almış aldığı karar doğrultusunda, Başkentte örgün eğitim sistemi (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve ikinci öğretim) içinde yer alan tüm öğrenciler bundan sonra EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hatlarında aylık indirimli abonman kartından yararlanabilecek. Açıköğretim öğrencilerinde ise yaş sınırı 27 yaş ve altı olarak devam edecek.

Kaynak: AA