Başkentte ilk defa toplu taşımada hizmet verecek 301 otobüsün tasarımı anketle belirlenecek
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Başkentte ilk defa toplu taşımada hizmet verecek 301 otobüsün tasarımı anketle belirlenecek

Başkentte ilk defa toplu taşımada hizmet verecek 301 otobüsün tasarımı anketle belirlenecek
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankaralılar, toplu taşımada ilk defa hizmet verecek 301 otobüsün koltuk ve dış giydirme tasarımları ile renklerini anketle belirleyecek.

Ankaralılar, toplu taşımada ilk defa hizmet verecek 301 otobüsün koltuk ve dış giydirme tasarımları ile renklerini anketle belirleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü'nün, 28 Mayıs 2021 tarihine kadar yeni otobüslerin renk ve tasarımlarına ilişkin Başkentlilerin fikirlerini ve tasarımlarını aldığı belirtildi.

Gelen fikir ve tasarımların değerlendirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Mobil uygulaması üzerinden vatandaşlara yeni otobüslerin hangi renk ve tasarımda olmasını istediklerini soran bir anket çalışması başlattı.

Ankaralılar, Başkent Mobil uygulaması üzerinden düzenlenen ankete akıllı cep telefonlarından "Söz Hakkı" butonunu kullanarak, 6 Haziran 2021'e kadar yeni otobüslerin renk ve tasarımlarına ilişkin oy verebilecek.

Yapılacak oylama sonucunda en çok oy alan renk ve tasarımlar, 6 Haziran'dan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Başkentlilerin seçeceği renk ve tasarımdaki 301 otobüs aşama aşama yüklenici firmalardan teslim alındıktan sonra hizmet vermeye başlayacak.

Başkentte ilk defa toplu taşımada hizmet verecek 301 otobüsün tasarımı anketle belirlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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