Başkentte ilçe merkezine inen geyik güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğada aç kalan geyik ilçe merkezine indi.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğada aç kalan geyik ilçe merkezine indi.
Cumhuriyet Caddesi'nde sabah iş yerini açmaya giden bir kişi geyikle karşılaştı. Ürken hayvan bölgeden uzaklaştı.
Geyiğin caddeye indiği anlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri
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