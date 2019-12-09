Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
09.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:28
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Adem Gaygusuz'un kullandığı 06 BAG 52 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi hastane yolunda Selahattin Bayındır yönetimindeki 06 U 2627 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Gaygusuz ile Bayındır, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA