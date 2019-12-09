Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Haberler » Güncel » Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haber

Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

09.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:28
Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

'nın ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Adem Gaygusuz'un kullandığı 06 BAG 52 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi hastane yolunda Selahattin yönetimindeki 06 U 2627 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Gaygusuz ile Bayındır, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler