Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

16.02.2020 01:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:42
Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Arzu P'nin kullandığı 06 GFR 33 plakalı otomobil ile Furkan Kaan E. yönetimindeki 06 MRY 45 plakalı otomobil, Dalgıç caddesi ile Hacı Bektaşı Veli Köprüsü'nü birbirine bağlayan kavşakta çarpıştı.

Arzu P'nin kullandığı araçta bulunan Cansu P. yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler Furkan Kaan E. ve Arzu P, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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