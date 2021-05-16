Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, kurşunlar nedeniyle çevredeki 6 otomobil ve iki binada hasar oluştu.

Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, kurşunlar nedeniyle çevredeki 6 otomobil ve iki binada hasar oluştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Güçlükaya Mahallesi Şairdertli Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş açan kimliği henüz öğrenilemeyen zanlılardan 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kurşunlar nedeniyle çevredeki 6 otomobil ve iki binada da hasar oluştu.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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