Başkentte iki gecekondu yandı
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Başkentte iki gecekondu yandı

Başkentte iki gecekondu yandı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'da iki gecekondu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da iki gecekondu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki boş iki gecekonduda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Buraya sevk edilen itfaiye araçları, kentsel dönüşüm için yıkılan evler nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Sadece yaya yolu bulunan sokağa metrelerce uzunlukta hortum çeken itfaiye ekipleri, alevlere zor koşullarda müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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