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Başkentte iki buz pateni şampiyonası

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Başkentte iki buz pateni şampiyonası

Ankara'da iki ayrı buz pateni şampiyonası düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Ankara'da iki ayrı buz pateni şampiyonası düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerinde Ankara'da Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası ile Artistik Buz Pateni Başkent Kupası gerçekleştirilecek.

Yarın başlayacak yarışmalara, Ümitköy Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye, Ankara, Spor, Haberler

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