Başkentte iki buz pateni şampiyonası
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Ankara'da iki ayrı buz pateni şampiyonası düzenlenecek.
ANKARA (AA) - Ankara'da iki ayrı buz pateni şampiyonası düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerinde Ankara'da Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası ile Artistik Buz Pateni Başkent Kupası gerçekleştirilecek.
Yarın başlayacak yarışmalara, Ümitköy Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor