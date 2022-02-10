Başkentte iki buz pateni şampiyonası

ANKARA (AA) - Ankara'da iki ayrı buz pateni şampiyonası düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerinde Ankara'da Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası ile Artistik Buz Pateni Başkent Kupası gerçekleştirilecek.

Yarın başlayacak yarışmalara, Ümitköy Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.