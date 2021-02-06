Başkentte iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 sütun ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 sütun ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, M.E, U.Ç. ve G.K. kazı, Ü.A. ve R.Ö. ise dedektörle arama yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle 2 araç, 2 dedektör, manivela demiri, 3 murç ile kazma ve kürekten oluşan kazı malzemeleri ele geçirildi.

Çalınan tarihi sütunlar bağ evinde gizlenmiş

Öte yandan, ekipler, çalınan ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 sütunun, Güdül ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki bir bağ evinde gizlendiğini tespit etti.

Ekipler, tarihi sütunları saklayan şüpheliler İ.G. ve R.T'yi gözaltına aldı. Sütunlar, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay