Başkentte "İdlib Halkıyla Dayanışma" eylemi

28.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:02

Başkentte, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgürder) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İdlib Halkıyla Dayanışma" protestosu düzenledi.

Altındağ'daki Melike Hatun Cami önünde toplanan dernek ve vakıf üyeleri, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Grup adına konuşan Özgürder Ankara Şubesi Başkanı Bilal Yıldızhan, 10 yıldır devam eden savaşın Suriye halkına ağır bedel ödettiğini söyledi.

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın Suriye'de kendi çıkarları için savaştığını belirten Yıldızhan, "Suriye'yi, Müslüman coğrafyayı yıkım yerine çeviriyorlar. Mazlumları, göç eden insanları, yollara düşen insanları varil bombalarıyla katletmeye devam ediyorlar. Bugün bu maksatla dünyayı sessiz ve kör kaldığı, reel politik ve konjonktür adına ses çıkaramadığı bu vahşette karşı toplandık." dedi.

İdlib'deki yaşananlara karşı tüm Müslümanlara dayanışma çağrısı yapan Yıldızhan, zalime karşı ses çıkarmanın önemli olduğunu söyledi.

Eyleme katılan araştırmacı yazar Hamza Türkmen de İdlib'de büyük bir katliam yaşandığını aktardı.

Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Türkmen, "Bizler, burada erdemli insanların, erdemli Müslümanların vicdanına sesleniyoruz." diye konuştu.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed'le görüşmeyi kabul etmediği ve savaştan kaçan Suriyelileri Türkiye'de ağırladığı için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.

Kaynak: AA