Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"

Başkentte, 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerinden toplam 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı.

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri de araç ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Kaynak: AA