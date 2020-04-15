Başkentte hükümlülerin tahliyesine başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkentte hükümlülerin tahliyesine başlandı - Haberler
Ankara, Güncel

Başkentte hükümlülerin tahliyesine başlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başkentte, hükümlülerin tahliyesine başlandı.

15.04.2020 07:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 07:50
Başkentte hükümlülerin tahliyesine başlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başkentte, hükümlülerin tahliyesine başlandı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.

Otobüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Haberler
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Milyonların beklediği an geldi, mahkumların tahliyesi başladı Haberler
Milyonların beklediği an geldi, mahkumların tahliyesi başladı
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi...
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Özlem Zengin Lütfü Türkkan Mustafa Şentop
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Radamel Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İnfaz Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Başkentte hükümlülerin tahliyesine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 08:12:29. #1.15#
title