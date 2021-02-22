Başkentte hırsızlık zanlısı yakalandı
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Başkentte hırsızlık zanlısı yakalandı

22.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:08
Başkentte hırsızlık zanlısı yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bazı evlere balkondan girerek hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bazı evlere balkondan girerek hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılabilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, evlere balkon kapılarından girerek hırsızlık yapan S.K'nin kimliğini güvenlik kameralarından tespit etti.

Bunun üzerine S.K'nin bulunabileceği adresleri takibe alan ekipler, şüpheliyi çaldığı malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken S.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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