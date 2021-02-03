Başkentte hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ocak'ta Avcılar Mahallesi'nde yaşayan S.Y, evine hırsızlık için giren F.U. ile karşılaştı.

S.Y'den para isteyen ve ziynet eşyalarını çalan F.U, olay yerinden kaçtı. S.Y'nin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve F.U'nun kaçış görüntüleriyle emniyet arşivlerini taradı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 9 gün sonra Sincan ilçesinde bir arkadaşının evinde saklanırken gözaltına alınan F.U'nun çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe