- Zanlıların adliyeden çıkarılması Başkentte hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama

Ankara'da hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Başkentte hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 3 ayrı evden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda, kimlikleri belirlenen şüphelilerin gizlendiği adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden R.C.M. ve Ş.T.Ş'nin Ankara'da kapı kilit göbeklerini kırdıkları evlerden ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilen şüphelilerin benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.