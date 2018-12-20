Başkentte Hırsızlık Operasyonu

Başkentte 9 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 Gürcistan uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızlık yaptıkları tespit edilen Gürcistan uyruklu P.S. ve O.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden çok sayıda taşınabilir bilgisayar, tablet bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşya ile ziynet eşyası, kol saati, gümüş takı ve para çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca zanlı P.S. hakkında İstanbul ve İzmir'de değişik tarihlerde sahte kimlik kullanmak ve farklı parmak izi vermek suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA