Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı
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Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

26.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:18
Başkentte

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

Altınpark Fuar Merkezi'nde 120 standın yer aldığı fuarda, keçe, deri, ahşaptan el yapımı süs eşyaları, yöresel gıdalar ve tekstil ürünleri yer alıyor.

Fuarın koordinatörü Selen Kara, 5'i yurt dışından 120 firmanın bulunduğu fuarda, 5 liradan 500 liraya kadar her ürünün olduğunu söyledi.

Kara, çoğu el yapımı eşyaların yer aldığı fuarda, gıda ve tekstil ürünlerine de ilginin iyi olduğunu belirtti.

Fuar, 31 Aralık'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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