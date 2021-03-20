Başkentte hayvansever okula destek
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Başkentte hayvansever okula destek

20.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:37
Başkentte hayvansever okula destek

Çankaya Belediyesi, Yasemin Karakaya Ortaokulu ile sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için işbirliği yaptı.

Çankaya Belediyesi, Yasemin Karakaya Ortaokulu ile sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için işbirliği yaptı. Ortaokul çocuklarının bakımını üstlendiği veya sahiplendiği köpeklerin aşılanması ve sağlık taramasını da Çankaya Belediyesi yaptı.

Yasemin Karakaya Ortaokulu öğretmenlerinin sokakta bulduğu iki küçük köpek için okul bahçesinde minik bir kulübe yapıldı. Köpeklerinin bakımını öğrenciler üstlenirken Çankaya Belediyesi veterinerleri de aşılama ve sağlık taraması yaptı.

Öğrencilerin her gün ilgilendikleri köpeklere "Şanslı" ve "Asil" adı konuldu.

Hayvan sevgisi ve bir canlının sorumluluğunu alma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen projeye Çankaya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de destek oldu. Hayvanların sağlık taramasını yapan ekipler, iç dış parazit uygulamasını gerçekleştirerek köpeklerin bakımı hakkında öğrencileri de bilgilendirdi. - ANKARA

Başkentte hayvansever okula destek
Başkentte hayvansever okula destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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