Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı

Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'in bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve ameliyata alındığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'in bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve ameliyata alındığını belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." bilgisini paylaştı.

Öte yandan saldırgan B.N'nin olay sonrası gözaltına alınarak, karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılamasında 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılamasında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıyor
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Organize suç örgütü elebaşı Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Organize suç örgütü elebaşı Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 23:20:30. #1.14#

title