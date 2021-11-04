Başkentte "Hamsi Festivali" düzenlendi.

Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında hamsi yeme yarışması yapıldı.

Yarışmada en kısa sürede bir porsiyon hamsi yiyen 19 yaşındaki Toprak Bayrak birinci oldu. Bayrak'a sürmene bıçağı hediye edildi.

Festival alanına gelenlere tava ve ızgarada pişirilen 2 ton hamsi ücretsiz ikram edildi.

Hamsi Festivali, 7 Kasım'a kadar devam edecek.

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