Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

Ankara Valiliğinden, Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yaralı 4 vatandaşın tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.

30.09.2019 20:08
Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

Ankara Valiliğinden, Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yaralı 4 vatandaşın tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili teknik, adli inceleme ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i hastanede olmak üzere 4 vatandaşımız vefat etmiş olup, yaralanan 4 vatandaşımızın çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir."

Kaynak: AA
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