Başkentte hafta sonu kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde borcunu ödedi
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Başkentte hafta sonu kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde borcunu ödedi

28.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:04
Başkentte hafta sonu kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde borcunu ödedi

Ankara'da, vergi borcunu ödeyebilmeleri için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar, vergi dairelerinde işlemlerini yaptı.

Ankara'da, vergi borcunu ödeyebilmeleri için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar, vergi dairelerinde işlemlerini yaptı.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, vergi borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlar nedeniyle Ankara'daki vergi daireleri gün boyu mesai yaptı.

Borç bilgilerini içeren belgeleriyle vergi dairesine gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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