Başkentte hacizli gayrimenkulleri vekaletle satan 15 kişi gözaltına alındı
Ankara'da kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet yoluyla sattığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı.
Ankara'da kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet yoluyla sattığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet ile sattığı belirlenen kişilere, Mali Suçlarla Mücadele Şubesince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA