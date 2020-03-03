Başkentte hacizli gayrimenkulleri vekaletle satan 15 kişi gözaltına alındı
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Başkentte hacizli gayrimenkulleri vekaletle satan 15 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet yoluyla sattığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı.

03.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:46
Başkentte hacizli gayrimenkulleri vekaletle satan 15 kişi gözaltına alındı

'da kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet yoluyla sattığı iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet ile sattığı belirlenen kişilere, Şubesince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA

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