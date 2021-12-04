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Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla vurdu Ankara'da silahıyla oynadığı sırada aynı odada bulunduğu iş arkadaşını yanlışlıkla başından vurduğu iddia edilen güvenlik amiri gözaltına alınırken, yaralanan şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi.

ANKARA (İHA) - Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla vurdu

ANKARA - Ankara'da silahıyla oynadığı sırada aynı odada bulunduğu iş arkadaşını yanlışlıkla başından vurduğu iddia edilen güvenlik amiri gözaltına alınırken, yaralanan şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Ankara'nın Haymana ilçesindeki vergi dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsminin H. olduğu öğrenilen güvenlik amiri silahıyla ilgilendiği sırada aynı odada bulunan personel İ.H.Ö.'yü yanlışlıkla başından vurdu. Ağır yaralanan güvenlik personeli hastaneye sevk edilirken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik amiri H.'nin gözaltına alındığı olay hakkında ise polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla vurdu

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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